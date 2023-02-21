Петербург стал одним из лидеров антирейтинга по безработице, несмотря на оптимизм Беглова

Санкт-Петербург попал в пятерку лидеров по показателю безработицы среди населения. Однако Смольный по-прежнему заявляет, что на рынке труда в Северной столице проблем нет.
Петербург оказался в первых строчках антирейтинга по уровню безработицы среди российских регионов вместе с Ленинградской и Кемеровской областями, Республикой Алтай и Хакасией. При этом в 68 субъектах РФ этот показатель снизился, заявили в Министерстве труда.
Однако Смольный в конце 2022 года представил противоположную статистику. Команда губернатора Александра Беглова заявляла, что относительно ноября прошлого года количество соискателей в Петербурге уменьшилось.
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