Беглов заявляет о низком уровне безработицы в Петербурге на фоне пустующих торговых площадок

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил горожан с Днем кадрового работника. Градоначальник отметил, что в мегаполисе зафиксирован один из самых низких показателей роста безработицы в России. Однако данное заявление идет вразрез с реальным положением дел. С приходом главы города выросло количество людей, которые находятся без постоянного места работы.

12 октября состоялся День кадрового работника. Беглов воспользовался возможностью снова попиариться во время праздничной речи. Градоначальник назвал Петербург деловым, культурным и образовательным центром РФ.

Глава Северной столицы добавил, что на сегодняшний день кадровые службы делают все, чтобы найти для горожан новые рабочие места. Он подчеркнул, что по этой причине мегаполис якобы вошел в список регионов с одним из самых низких уровней безработицы.

Ранее ряд СМИ прогнозировали, что к концу текущего года в городе на Неве возрастет уровень безработицы. Число людей, находящихся без постоянной занятости, могут достигнуть 2%.

Помимо этого, журналисты отмечают возможную массовую безработицу на фоне положительных отчетов Смольного. Журналисты уверены, что пока чиновники отвлечены на "словесную" борьбу с данной проблемой, ситуация в мегаполисе продолжает ухудшаться.

Стоит отметить, что Петербург стал терять свою финансовую привлекательность. На сегодняшний день после ухода иностранных компаний в городе пустуют 18 бизнес-центров. Эксперты заявили, что обстановка приобрела беспрецедентный характер.