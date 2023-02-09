Количество американцев, которые решили впервые получить пособие по безработице, по итогам прошлой недели увеличилось на 13 тысяч. Сейчас число желающих варьируется до 196 тысяч, сообщило Министерство труда США.
Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 190 тысяч. Неделей ранее показатель составлял 183 тысячи.
Washington Post: Украина заминировала границу с Белоруссией
При этом мины заложили рне только центральных дорогах, но и в лесном массиве.
Путин: иностранные компании после ухода с российского рынка терпят убытки
Как сказал лидер РФ, отечественные компании и предприниматели успешно справляются с ситуацией после прекращения работы мировых брендов в стране
Минкультуры назначило нового гендиректора Третьяковской галереи
Такую ответственную должность заняла Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей. Она сместила Зельфиру Трегулову, которая занимала пост руководителя на протяжении 8 лет, с 2015 года.
Путин провёл заседание Совета по науке и образованию
Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.