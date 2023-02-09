Количество американцев, которые решили впервые получить пособие по безработице, по итогам прошлой недели увеличилось на 13 тысяч. Сейчас число желающих варьируется до 196 тысяч, сообщило Министерство труда США.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 190 тысяч. Неделей ранее показатель составлял 183 тысячи.