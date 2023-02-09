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  • Опубликована сегодня в 17:25

Число заявок на пособие по безработице в США увеличилось на 13 тысяч

Количество американцев, которые решили впервые получить пособие по безработице, по итогам прошлой недели увеличилось на 13 тысяч. Сейчас число желающих варьируется до 196 тысяч, сообщило Министерство труда США.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 190 тысяч. Неделей ранее показатель составлял 183 тысячи.

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