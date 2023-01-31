Командир Горловского ополчения Игорь Безлер: для победы в СВО нужна другая система управления войсками

Бывший командир Горловского ополчения ДНР Игорь Безлер рассказал о начале боев за Донбасс в 2014 году. Также он отметил изменения, которые произошли в ВСУ за это время и поделился мнением о необходимых изменениях в российской армии для достижения победы над противником.

Безлер прибыл в Донбасс после крымских событий и сразу же включился в оборону Донбасса. Он руководил штурмом здания СБУ в Донецке, после чего занимался обороной Горловки. За время работы он встретился с тогда еще министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным), который оставил о себе нелицеприятное мнение.

Касаемо спецоперации, начатой в феврале 2022 года, Безлер заявил, что решение о ее начале было принято поздно, поскольку к осени 2014 года, утратившая боеспособность украинская армия могла быть разгромлена с гораздо меньшими потерями.

"Очень большая разница. На данный момент украинские вооруженные силы — современные. Понятно, что с разведкой им помогают иностранные государства, в частности, США. Скажем так, это армия XXI века. Серьезный противник, умный и грамотный, способный вести боевые действия. Генералы, которые командуют сейчас с украинской стороны, это не те генералы, не те паркетные… непонятно даже, как их назвать… грамотные, умные. В общем сильный, умный, толковый противник. Абсолютно не похож на то, что было в 2014 году. Абсолютно", — уверен Безлер.

Он отметил, что сейчас в российских подразделениях есть определенные проблемы, которые касаются снабжения современными образцами снаряжения и оружия. Также он считает, что в войсках есть сложности с своевременным принятием решений.

"Ну и самое главное: боевое управление войск. Все должно решаться на уровне до командира батальона включительно. Я считаю, как в 2014-го году… Не ставлю себе в заслугу, как в 2014 году я узнавал о результатах проведения огневого налета только после того, как мне командиры приходили и докладывали результаты. То есть работала разведка, командир принимал решение о поражении, наносилось поражение, и мне уже докладывали по результатам работы, что получилось и какой расход боеприпасов", — рассказал донецкий командир.

Ранее Безлер уже высказывался о Стрелкове. Он раскритиковал экс-министра ДНР за необусловленную сдачу Славянска, а также рассказал о его денежных махинациях.

Помимо этого, Стрелков оказался в центре скандала из-за отказа от участия в боевых действиях в зоне СВО. Гиркин долгое время говорил о желании отправиться на фронт. Бизнесмен Евгений Пригожин предложил ему присоединиться возглавить штурмовой отряд ЧВК "Вагнер" на передовой, но тот не принял персональное приглашение.