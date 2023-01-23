В Британии украинские беженцы становятся бездомными или останавливаются в пунктах временного размещения.
"На самом деле это ужасно, коридоры такие старые и грязные", — рассказала украинка Мария, которая была вынуждена переехать в такой пункт.
Как отмечает Guardian, эта Мария не единственная, кто оказался в таком положение. В настоящее время 150 тыс. украинцев, приехавших в Британию по программе спонсорства, влачат жалкое существование.
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