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  • Опубликована сегодня в 6:43

Беженцы из Украины рассказали о тяготах жизни за рубежом

В Британии украинские беженцы становятся бездомными или останавливаются в пунктах временного размещения.

"На самом деле это ужасно, коридоры такие старые и грязные", — рассказала украинка Мария, которая была вынуждена переехать в такой пункт.

Как отмечает Guardian, эта Мария не единственная, кто оказался в таком положение. В настоящее время 150 тыс. украинцев, приехавших в Британию по программе спонсорства, влачат жалкое существование.

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