Украинских беженцев в Великобритании расселят в казармы на территории четырех военных баз. Об этом заявил министр по вопросам иммиграции Роберт Дженрик.

"Территория военных баз будет переоборудована в ближайшие месяцы, чтобы разместить несколько тысяч беженцев в зданиях казарм и модульных бытовках", — сказал он на заседании парламента.

Как сообщали международные медиа, ранее власти Великобритании планировали использовать для расселения мигрантов базы Королевских ВВС в Эссексе и Линкольншире. Теперь к их числу прибавились две базы в Восточном Сассексе и Йоркшире.

При этом отмечается, что последняя находится в избирательном округе нынешнего премьера Риши Сунака.

Бытовые условия на военных базах Великобритании могут значительно варьироваться в зависимости от конкретной базы и ее назначения.

Однако в целом, британские военные базы обеспечивают своим сотрудникам и членам их семей жильем, питанием, медицинской помощью и другими основными услугами. На базах также могут быть магазины, рестораны, фитнес-центры и другие удобства для досуга.

Жилье на военных базах может быть представлено в виде казарм, апартаментов или домов. Обычно оно оборудовано необходимой мебелью и бытовой техникой, такой как холодильники, стиральные машины и телевизоры.

Питание на военных базах может быть предоставлено в столовых или кафетериях, где сотрудники могут выбирать из различных блюд. Также на базах могут быть кухни для приготовления еды в своем собственном жилье.