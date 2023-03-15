Украинских беженцев в Швейцарии обязали продавать автомобили, если их стоимость превышает установленный властями нежный лимит, сообщает швейцарский портал 20 Minuten.

"Все, кто живет на социальную помощь в течение года после прибытия в Швейцарию, должны провести проверку своего имущества. Это правило распространяется и на беженцев с Украины, имеющих статус S", — говорится в сообщении.

Как сообщает издание, если в собственности беженца имеется автомобиль и его стоимость превышает лимит социального пособия, установленного в кантоне, в котором проживает беженец, машину придется продать.

В частности, кантон Люцерн обязывает беженцев продавать автомобили, если их цена превышает 4,3 тыс. долларов на одного члена семьи.