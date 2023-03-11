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  • Опубликована сегодня в 13:49

В Польше призывают значительно сократить помощь украинским беженцам

Варшаве следует значительно сократить финансовую поддержку украинских беженцев. Об этом пишет известный польский политолог Пшемыслав Пяста.

"Безумные политические решения команды польского премьера Матеуша Моравецкого, принятые в отрыве от экономических реалий, создали серьезную проблему. Сегодня у нас есть один миллион семьсот тысяч безработных, которых нужно содержать", - отметил Пяста в интервью польским СМИ, передает РИА "Новости".

По его словам, польским властям пора покончить с политикой "хорошего дяди", поскольку неэтично обременять тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь, за счет тех, кто этого не делает. При этом Пяста подчеркнул, что в самом начале конфликта бесплатная помощь украинским беженцам в сфере проживания и питания вызывала гораздо меньшие споры в польском обществе.

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