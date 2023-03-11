Варшаве следует значительно сократить финансовую поддержку украинских беженцев. Об этом пишет известный польский политолог Пшемыслав Пяста.
"Безумные политические решения команды польского премьера Матеуша Моравецкого, принятые в отрыве от экономических реалий, создали серьезную проблему. Сегодня у нас есть один миллион семьсот тысяч безработных, которых нужно содержать", - отметил Пяста в интервью польским СМИ, передает РИА "Новости".
По его словам, польским властям пора покончить с политикой "хорошего дяди", поскольку неэтично обременять тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь, за счет тех, кто этого не делает. При этом Пяста подчеркнул, что в самом начале конфликта бесплатная помощь украинским беженцам в сфере проживания и питания вызывала гораздо меньшие споры в польском обществе.
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