Украинцы, бежавшие от военных действий, пожаловались на оскорбления и случаи нападения со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.
"Я чувствую, что многие немцы злы на нас", — заявила Ирина, проживающая в городе Майсен к северо-западу от Дрездена. Женщина рассказала, как пожилой мужчина накричал на нее во время парковки "дорогой машины", потребовав "отправить деньги на Украину и уезжать", передает РИА "Новости".
Живущая в Радебойле украинка по имена Алина сообщила, что несколько раз сталкивалась с оскорблениями, также было несколько случаев, когда неизвестные пытались повредить ее автомобиль.
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