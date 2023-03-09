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  • Опубликована сегодня в 8:21

Украинские беженцы пожаловались на "негостеприимных" саксонцев

Украинцы, бежавшие от военных действий, пожаловались на оскорбления и случаи нападения со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.

"Я чувствую, что многие немцы злы на нас", — заявила Ирина, проживающая в городе Майсен к северо-западу от Дрездена. Женщина рассказала, как пожилой мужчина накричал на нее во время парковки "дорогой машины", потребовав "отправить деньги на Украину и уезжать", передает РИА "Новости".

Живущая в Радебойле украинка по имена Алина сообщила, что несколько раз сталкивалась с оскорблениями, также было несколько случаев, когда неизвестные пытались повредить ее автомобиль.

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