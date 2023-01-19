Преподаватель университета, магистр государственного управления Елена Знаткова оказалась в Кардиффе по спонсорскому соглашению в рамках программы "Дом для Украины" сразу после 24 февраля 2022 года. По ее словам, из-за незнания языка она каждый день переживает стадию социальной смерти. Потому что языковые барьеры сводят на нет весь ее опыт и навыки.
На новом месте Знаткова занимается организацией украинских социальных и культурных мероприятий. В частности проводит антироссийские акции. По словам ее дочери, группа беженцев собирается в центре Кардиффа, чтобы петь украинские патриотические песни и рассказывать окружающим о своей культуре и традициях.
"На данный момент нам некуда идти. Я беспокоюсь, что окажусь на улице. Сейчас мы не можем платить за аренду. Мы хотим найти семью, которая могла бы стать нашим "спонсором", так как мы продолжаем адаптироваться к новым условиям жизни. Мы учимся, работаем и занимаемся волонтерством", — подчеркнула Знаткова в беседе с изданием Wales Online.
Украинского переговорщика Киреева застрелили за шпионаж в пользу России
Украинского переговорщика Дениса Киреева застрелили в центре Киева за содействие Москве во время первых мирных переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной.
Азаров: Мирные переговоры по Украине начнутся после отмашки США
Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что только США могут сподвигнуть Киев начать мирные переговоры с Москвой.
Жаров из "Газпром-медиа" выступил в поддержку Пригожина по поводу блокировки YouTube
Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с требованием заблокировать американский видеохостинг YouTube в виртуальном пространстве Российской Федерации. Александр Жаров, генеральный директор холдинга "Газпром-медиа", поддержал бизнесмена в этой инициативе.
Правозащитница Баханович рассказала о продвижении ее иска против губернатора Беглова
Правозащитница Ирина Баханович обратилась в суд после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов заблокировал ей доступ к личной странице в социальной сети "ВКонтакте".