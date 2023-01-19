Преподаватель университета, магистр государственного управления Елена Знаткова оказалась в Кардиффе по спонсорскому соглашению в рамках программы "Дом для Украины" сразу после 24 февраля 2022 года. По ее словам, из-за незнания языка она каждый день переживает стадию социальной смерти. Потому что языковые барьеры сводят на нет весь ее опыт и навыки.

На новом месте Знаткова занимается организацией украинских социальных и культурных мероприятий. В частности проводит антироссийские акции. По словам ее дочери, группа беженцев собирается в центре Кардиффа, чтобы петь украинские патриотические песни и рассказывать окружающим о своей культуре и традициях.