Сенатор-демократ Джо Манчин предложил условия, на которых США будет готово оказать финансовую помощь Киеву. Теоретически власти Америки могут сократить количество беженцев из Украины, которые могут получить разрешение на жительство.
Такое мнение политик озвучил во время интервью телеканалу CNN. По его словам, на данный момент стороны обсуждают такую вероятность. Под вопросом стоит количество лиц, которые могут находиться в США с гуманитарным статусом.
- Ты не сможешь просто приехать и сказать: "Кто-то мне угрожал. Мне пришлось прибыть в вашу страну", - говорится в официальном сообщении.
Это подразумевает дополнительное ужесточение требований для тех, кто приезжает на границу и просит убежища в Америке.
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