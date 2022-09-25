Комтранс не может контролировать весь общественный транспорт Петербурга на наличие безбилетников

Глава Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев констатировал, что штатные контролеры могут проверить только 9% городского транспорта, чтобы выявить пассажиров-безбилетников. Тем не менее, он подчеркнул, что в Северной столице платежная "дисциплина хорошая".

"Они покрывают порядка 9% всех маршрутов и всей транспортной работы. Благодаря им платежная дисциплина хорошая", — резюмировал глава Комтранса.

Получается, что оставшиеся 91% городских линий у контролеров нет никакой возможности проверить чисто физически. Учитывая это, цифра в полпроцента "зайцев" в транспорте Петербурга выглядит не вполне достоверной.

Число безбилетников может быть гораздо больше. Однако, стоит отметить, что это происходит не из-за непорядочности и нежелания петербуржцев платить, а исключительно из-за неудобства предложной Смольным безналичной оплаты. С началом перехода Петербурга на новую модель транспортного обслуживания в администрации Александра Беглова запретили использовать наличные деньги при оплате проезда в общественном транспорте. А пополнить "Подорожник" или карту банка в нужное время у горожан не всегда выходит, особенно у пожилых пассажиров.