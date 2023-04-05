Ученые придумали специальный бетон для строительства на Марсе

Инженеры Манчестерского университета придумали специальный бетон для строительства на Марсе. Он состоит из пыли и картофельного крахмала и вдвое прочнее обычного бетона, скрепляющего строительные конструкции.
На Земле из такого бетона строить нельзя - он разрушится из-за воды, но такой материал пригодится на Марсе, где не бывает дождей.
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Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.
Нейросеть GEN-2 научилась создавать видеоролики из текстовых описаний
GEN-2 научилась создавать полностью новый видеоконтент только из текстовых описаний. На данный момент нейросеть генерирует ролики длиной в 3 секунды в разрешении 512x512 пикселей.