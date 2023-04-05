Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 79,3563
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 86,7207
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:07

Ученые придумали специальный бетон для строительства на Марсе

Инженеры Манчестерского университета придумали специальный бетон для строительства на Марсе. Он состоит из пыли и картофельного крахмала и вдвое прочнее обычного бетона, скрепляющего строительные конструкции.

На Земле из такого бетона строить нельзя - он разрушится из-за воды, но такой материал пригодится на Марсе, где не бывает дождей.

Мир

Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить мирные инициативы на Украине

Лукашенко сам должен объяснить свои слова

Читать полностью

Рябков: Россия и США находятся в стадии горячего конфликта

Отношения между странами потерпели крах

Читать полностью

Общество

Быстрое отрезвление стало реальностью

Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.

Читать полностью

Нейросеть GEN-2 научилась создавать видеоролики из текстовых описаний

GEN-2 научилась создавать полностью новый видеоконтент только из текстовых описаний. На данный момент нейросеть генерирует ролики длиной в 3 секунды в разрешении 512x512 пикселей.

Читать полностью

Новости