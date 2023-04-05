Ученые придумали специальный бетон для строительства на Марсе

Инженеры Манчестерского университета придумали специальный бетон для строительства на Марсе. Он состоит из пыли и картофельного крахмала и вдвое прочнее обычного бетона, скрепляющего строительные конструкции.



На Земле из такого бетона строить нельзя - он разрушится из-за воды, но такой материал пригодится на Марсе, где не бывает дождей.