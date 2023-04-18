На сайт "Бессмертного полка" можно будет загрузить фото участников СВО

На официальном сайте "Бессмертного полка" можно зугразить не только участников ВОВ, труженников тыла и детей войны. Организаторы гражданско-патриотического движения также будут принимать портреты участников СВО, которые "борются с неонацизмом, как когда-то деды и прадеды боролись с нацизмом".
Такой ниформацией поделилась руководитель исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина.
Ранее от руководителя воронежского управления культуры Андрея Харитонова стало известно, что "Бессмертный полк" в этом году пройдёт в Воронеже 9 мая в онлайн-режиме.
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