Президент Российской Федерации Владимир Путин, высказывая свое мнение о цензуре в европейских СМИ и закрытии российских телеканалов, отметил, что в Европе в ближайшем будущем "почти всё запретят", но при этом подчеркнул, что эти ограничения не приносят никакой пользы народам стран континента, сообщает ТАСС.

"Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкиваетесь в Европе, в Италии, мы об этом много раз говорили. У вас скоро все там запретят, это понятно. Но непонятно, зачем, потому что это никакой пользы народам стран, где происходят эти запреты, не приносит", — заявил он на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге в ответ на высказывания издателя из Италии относительно цензуры и искажений истории в Европе.

Также президент высказал признательность деятельности итальянских партизан, участвовавших во Второй мировой войне.