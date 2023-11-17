Президент Российской Федерации Владимир Путин, высказывая свое мнение о цензуре в европейских СМИ и закрытии российских телеканалов, отметил, что в Европе в ближайшем будущем "почти всё запретят", но при этом подчеркнул, что эти ограничения не приносят никакой пользы народам стран континента, сообщает ТАСС.
"Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкиваетесь в Европе, в Италии, мы об этом много раз говорили. У вас скоро все там запретят, это понятно. Но непонятно, зачем, потому что это никакой пользы народам стран, где происходят эти запреты, не приносит", — заявил он на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге в ответ на высказывания издателя из Италии относительно цензуры и искажений истории в Европе.
Также президент высказал признательность деятельности итальянских партизан, участвовавших во Второй мировой войне.
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