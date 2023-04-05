Минпромторг установил параметры государственного заказа на беспилотную технику для гражданского использования, пишут российские СМИ.

По данным источников, до 2030 года государственные органы и государственные компании планируют потратить до 200 миллиардов рублей на приобретение беспилотной техники, в том числе до 100 миллиардов рублей до 2026 года.

В свою очередь, ВЭБ, который собирается заняться лизингом беспилотных устройств, оценивает общий объем рынка к 2026 году в 500 миллиардов рублей.

Производители ожидают роста спроса на беспилотную технику со стороны госзаказчиков и надеются на возможность снизить стоимость продукции благодаря масштабированию производства. Однако существует опасение, что меры поддержки, такие как льготный лизинг, скидки для покупателей и арендаторов, не отзовуться в системе государственного финансирования.