В Москве уже этим летом будет частично запущен беспилотный поезд. Пустят его на МЦК (маршрутной линии железнодорожного транспорта). Полностью же первый беспилотный поезд в стране будет запущен в 2026 году, рассказал ТАСС руководитель компании «Российские железные дороги (РЖД) Олег Белозеров.
В 2023 году руководитель РЖД говорил, что это будет «Ласточка».
- Мы в следующем году сделаем беспилотную «Ласточку». Будет стоять такой пульт управления в центре управления и можно будет управлять с одного пульта четырьмя поездами, - рассказывал Олег Белозеров.
Руководитель РЖД подчеркивал, что благодаря беспилотным поездам интервалы движения можно сократить на с 4 минут до 3 минут между поездами.
РЖД уже не первый год занимаются разработкой беспилотного поезда. В 2019 году компания уже показывала первую беспилотную «Ласточку», которую испытали на кольце в Щербинке.
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