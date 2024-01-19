В Москве уже этим летом будет частично запущен беспилотный поезд. Пустят его на МЦК (маршрутной линии железнодорожного транспорта). Полностью же первый беспилотный поезд в стране будет запущен в 2026 году, рассказал ТАСС руководитель компании «Российские железные дороги (РЖД) Олег Белозеров.

В 2023 году руководитель РЖД говорил, что это будет «Ласточка».

- Мы в следующем году сделаем беспилотную «Ласточку». Будет стоять такой пульт управления в центре управления и можно будет управлять с одного пульта четырьмя поездами, - рассказывал Олег Белозеров.

Руководитель РЖД подчеркивал, что благодаря беспилотным поездам интервалы движения можно сократить на с 4 минут до 3 минут между поездами.

РЖД уже не первый год занимаются разработкой беспилотного поезда. В 2019 году компания уже показывала первую беспилотную «Ласточку», которую испытали на кольце в Щербинке.