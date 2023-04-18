В Донецке сбили два беспилотника ВСУ

Два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих ВСУ, были сбиты российскими ПВО в Буденновском и Киевском районах Донецка. Об этом сообщил представитель ДНР.
"Один из беспилотников был уничтожен в Киевском районе Донецка на улице Маршака. Он был оборудован большим количеством взрывчатки", - приводит цитату ТАСС.
По словам представителя ДНР, во время падения взрывчатка не сработала. В настоящее время на месте происшествия работают саперы. Представители силовых структур сообщили, что беспилотник был самодельным, не произведенным на заводе.
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