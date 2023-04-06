"За это несут ответственность околовоенные чиновники": Пригожин объяснил сообщения о падениях вражеских беспилотников в России

Ответственность за теракты украинских националистов на территории РФ несут околовоенные чиновники. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Комментируя участившиеся случаи диверсий, потрясших российское общество, Пригожин подчеркнул, что уничтоженные ВС РФ беспилотники противника и теракты на российской территории являются частью замыслов киевского руководства по проверке уязвимости обороноспособности нашей страны.

"Чем быстрее общество консолидируется, чем более серьезно мы отнесемся к этой войне, тем будет лучше для страны и для народа", — цитирует предпринимателя пресс-служба.

Что касается пролетов БПЛА, то за них несут ответственность околовоенные чиновники, которые надеются на то, что все будет хорошо, и мама держит их за руку, отметил предприниматель. "Не нужно надеяться на это, мамы нет, мама умерла", — резюмирует Пригожин.