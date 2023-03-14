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  • Опубликована сегодня в 7:28

В составе российской армии появятся транспортные беспилотники ТРАМП

В сети появились кадры наземных испытаний нового транспортного беспилотника для ВС РФ с сокращенным названием ТРАМП — транспортная авиационная многофункциональная платформа.

Как отметил источник в российском военно-промышленном комплексе, ТРАМП способен перебрасывать до 250 кг груза на дистанцию свыше 600 км. Особенностью машины является большой грузовой отсек объемом 2650 л, который позволяет транспортировать и сбрасывать с парашютом даже весьма габаритный груз, передает РИА "Новости".

Крейсерская скорость аппарата — 195 км/ч, крейсерский потолок — 3 км. Первый полет опытного образца транспортного грузового беспилотника запланирован на апрель 2023 года.

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