В сети появились кадры наземных испытаний нового транспортного беспилотника для ВС РФ с сокращенным названием ТРАМП — транспортная авиационная многофункциональная платформа.

Как отметил источник в российском военно-промышленном комплексе, ТРАМП способен перебрасывать до 250 кг груза на дистанцию свыше 600 км. Особенностью машины является большой грузовой отсек объемом 2650 л, который позволяет транспортировать и сбрасывать с парашютом даже весьма габаритный груз, передает РИА "Новости".

Крейсерская скорость аппарата — 195 км/ч, крейсерский потолок — 3 км. Первый полет опытного образца транспортного грузового беспилотника запланирован на апрель 2023 года.