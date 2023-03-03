Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 18 украинских беспилотников над Донбассом и Херсонской областью. Об этом сообщили на брифинге Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Краснореченское, Кременная, Куземовка, Стельмаховка и других", — говорится в сводке военного ведомства.

По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 394 украинских самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8129 танков и других боевых бронированных машин, 1048 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4262 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8680 единиц специальной военной автомобильной техники.