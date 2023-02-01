Компания General Atomics предлагает Украине два беспилотника Reaper MQ-9 за $1, но на доставку придется потратить $10 миллионов. Об этом пишет Wall Street Journal.
Известно, что предложение было сделано на прошлой неделе исполнительным директором General Atomics Линденом Блу, однако Украина пока ничего не ответила.
Газета подсчитала, что Киеву необходимо будет потратить около $10 миллионов на подготовку и отправку самолета с дронами Reaper MQ-9 на Украину и около $8 миллионов в год — на техническое обслуживание беспилотников.
Для ремонта немецких танков Украине понадобится много времени
При этом гаражный сервис в условиях войны просто не приемлем, рассказали в "Ростехе".
Турция не откроет черноморские проливы для новых военных судов
Анкара не желает разрастания конфликта между Россией и Украиной
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.