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  • Опубликована сегодня в 9:28

Два беспилотника за один доллар: General Atomics сделала Украине щедрое предложение

Компания General Atomics предлагает Украине два беспилотника Reaper MQ-9 за $1, но на доставку придется потратить $10 миллионов. Об этом пишет Wall Street Journal.

Известно, что предложение было сделано на прошлой неделе исполнительным директором General Atomics Линденом Блу, однако Украина пока ничего не ответила.

Газета подсчитала, что Киеву необходимо будет потратить около $10 миллионов на подготовку и отправку самолета с дронами Reaper MQ-9 на Украину и около $8 миллионов в год — на техническое обслуживание беспилотников.

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