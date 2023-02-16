Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 74,2077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 79,5654
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:15

Силы ПВО Севастополя сбили два украинских беспилотника

Губернатор Севастополя Михаил Разожаев сообщил в своем Telegram-канале, что над Черным морем были сбиты два беспилотника ВСУ. Силы противовоздушной обороны, по словам главы администрации, продолжают отбиват атаку.

Напомним, что 15 февраля ПВО России за сутки истребили 11 украинских юеспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS.

Мир

Москва призвала Вашингтон доказать свою непричастность во взрывах на «Северном потоке»

Ситуацию не получится замолчать

Читать полностью

В университете Делавэра сотрудники ФБР провели обыск по делу о секретных бумагах Байдена

Проверка образовательного учреждения, где учился президент США, длилась на протяжении нескольких недель при согласовании и сотрудничестве адвокатов лидера страны

Читать полностью

Общество

Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус

В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин

Читать полностью

Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"

Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков

Читать полностью

Новости