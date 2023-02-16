Губернатор Севастополя Михаил Разожаев сообщил в своем Telegram-канале, что над Черным морем были сбиты два беспилотника ВСУ. Силы противовоздушной обороны, по словам главы администрации, продолжают отбиват атаку.

Напомним, что 15 февраля ПВО России за сутки истребили 11 украинских юеспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS.