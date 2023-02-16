Губернатор Севастополя Михаил Разожаев сообщил в своем Telegram-канале, что над Черным морем были сбиты два беспилотника ВСУ. Силы противовоздушной обороны, по словам главы администрации, продолжают отбиват атаку.
Напомним, что 15 февраля ПВО России за сутки истребили 11 украинских юеспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS.
Москва призвала Вашингтон доказать свою непричастность во взрывах на «Северном потоке»
Ситуацию не получится замолчать
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Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков