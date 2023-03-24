Новый подводный самоуправляемый аппарат КНДР, способный нести ядерное оружие, обладает достаточной дальностью, чтобы нанести удар по южнокорейским портам. Если его запустить с коммерческих судов, то он мог бы достичь баз США в Японии и на Гуаме. Об этом южнокорейский военный эксперт Ким Дон Ёп.

По его словам, беспилотник имеет достаточную дальность для нанесения удара по всем южнокорейским портам, а также может достигнуть баз США в Японии и на Гуаме. Это свидетельствует о том, что КНДР продолжает улучшать свои военные возможности и готова использовать их для достижения своих целей.

По данным официального Пхеньяна, беспилотник прошел более 50 испытаний за последние 2 года, что говорит о серьезности усилий КНДР в этом направлении. Аппарат работал на глубине от 80 до 150 метров в Японском море в течение 59 часов и 12 минут. Проектирование подводного беспилотника началось в 2012 году под личным руководством Ким Чен Ына.