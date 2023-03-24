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  • Опубликована сегодня в 9:50

Подводные беспилотник КНДР, способный нести ядерное оружие, может достать базы США на Гуаме

Новый подводный самоуправляемый аппарат КНДР, способный нести ядерное оружие, обладает достаточной дальностью, чтобы нанести удар по южнокорейским портам. Если его запустить с коммерческих судов, то он мог бы достичь баз США в Японии и на Гуаме. Об этом южнокорейский военный эксперт Ким Дон Ёп.

По его словам, беспилотник имеет достаточную дальность для нанесения удара по всем южнокорейским портам, а также может достигнуть баз США в Японии и на Гуаме. Это свидетельствует о том, что КНДР продолжает улучшать свои военные возможности и готова использовать их для достижения своих целей.

По данным официального Пхеньяна, беспилотник прошел более 50 испытаний за последние 2 года, что говорит о серьезности усилий КНДР в этом направлении. Аппарат работал на глубине от 80 до 150 метров в Японском море в течение 59 часов и 12 минут. Проектирование подводного беспилотника началось в 2012 году под личным руководством Ким Чен Ына.

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