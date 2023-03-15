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  • Опубликована сегодня в 18:49

Посол России в Вашингтоне заявил о непричастности ВС РФ к крушению американского беспилотника в Черном море

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о том, как прошла встреча в Госдепартаменте США по вопросу крушения американского беспилотника MQ-9 в акватории Черного моря близ российской границы.

"Я был приглашен в Госдепартамент, где провел 30-минутную беседу с заместителем госсекретаря США Карен Донфрид. 15 минут мы говорили непосредственно по данному сюжету, оставшееся время уделили российским озабоченностям в отношении различных аспектов деятельности США", — сказал Антонов, передает РИА "Новости".

По его словам, МИД РФ категорически отвергло все обвинения в адрес российских вооруженных сил в контексте крушения американского беспилотника.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму. Российские истребители поднялись в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.

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