Как заявил заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в свете инцидента с беспилотником в администрации США считают, что РФ надо действовать осторожнее, передает ТАСС.

Одновременно свое заявление сделал и шеф Пентагона. По его словам, США продолжат летать там, где позволяет международное право.