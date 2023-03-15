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  • Опубликована сегодня в 16:05

США не смогли достать обломки беспилотника MQ-9, потерпевшего крушение недалеко от Крыма

Как заявил заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в свете инцидента с беспилотником в администрации США считают, что РФ надо действовать осторожнее, передает ТАСС.

Одновременно свое заявление сделал и шеф Пентагона. По его словам, США продолжат летать там, где позволяет международное право.

Мир

Россия держит за рубежом порядка $80 млрд, полученных в прошлом году от продажи сырья

Аналитики Bloomberg Economics называют эти средства "теневыми резервами" России.

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В Литве признали группу "Вагнер" террористической организацией

Литовские парламентарии призвали все страны ЕС последовать их примеру.

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Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

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В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

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