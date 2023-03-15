Как заявил заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в свете инцидента с беспилотником в администрации США считают, что РФ надо действовать осторожнее, передает ТАСС.
Одновременно свое заявление сделал и шеф Пентагона. По его словам, США продолжат летать там, где позволяет международное право.
Россия держит за рубежом порядка $80 млрд, полученных в прошлом году от продажи сырья
Аналитики Bloomberg Economics называют эти средства "теневыми резервами" России.
В Литве признали группу "Вагнер" террористической организацией
Литовские парламентарии призвали все страны ЕС последовать их примеру.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля