Точный выстрел по американскому беспилотнику MQ-9 в Черном море может изменить внешнюю политику США в отношении Украины, говорится в материале CNN.

По словам автора сюжета, помощь киевскому режиму не входит в вопросы собственной нацбезопасности Штатов.

При этом журналисты отмечают, что экс-президент США Дональд Трамп и другой возможный претендент на пост главы страны от республиканцев Рон Десантис ясно дают понять, что поддержка Киева может оказаться "под угрозой" в случае их прихода в Белый дом.