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  • Опубликована сегодня в 14:32

Инцидент с американским беспилотником в Черном море может изменить политику США в отношении Украины

Точный выстрел по американскому беспилотнику MQ-9 в Черном море может изменить внешнюю политику США в отношении Украины, говорится в материале CNN.

По словам автора сюжета, помощь киевскому режиму не входит в вопросы собственной нацбезопасности Штатов.

При этом журналисты отмечают, что экс-президент США Дональд Трамп и другой возможный претендент на пост главы страны от республиканцев Рон Десантис ясно дают понять, что поддержка Киева может оказаться "под угрозой" в случае их прихода в Белый дом.

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Россия, сбив над Черным морем беспилотник, может получить доступ американским военным технологиям

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Новости