Россия может извлечь обломки сбитого беспилотника MQ-9 со дна Черного моря и таким образом получить доступ к американским военным технологиям. Об этом пишет Newsweek.
"Я обеспокоен тем, что у России наибольшие шансы поднять обломки из моря и воспользоваться этими технологиями", — отметил подполковник армии США Александр Виндман, передает РИА "Новости".
Одновременно с этим координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил CNN, что Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки.
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