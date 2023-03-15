Россия может извлечь обломки сбитого беспилотника MQ-9 со дна Черного моря и таким образом получить доступ к американским военным технологиям. Об этом пишет Newsweek.

"Я обеспокоен тем, что у России наибольшие шансы поднять обломки из моря и воспользоваться этими технологиями", — отметил подполковник армии США Александр Виндман, передает РИА "Новости".

Одновременно с этим координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил CNN, что Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки.