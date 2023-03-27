В городе Киреевск Тульской области в результате падения беспилотника разрушено шесть многоквартирных и десять частных домов, пострадавшим жителям выплатят компенсации на ремонт квартир, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что власти области выплатят пострадавшим по 100 тыс. рублей. Выплаты также предоставят на ремонт жилья. Те, кто его лишился, смогут получить сертификаты на приобретение нового.

"Те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового. Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей. Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Известно, что поврежденных домов из-за взрыва в Тульской области выросло до 16. Из них - 10 частных домов и 6 многоквартирных. ПРи это в сообщении властей не говорится, какой именно беспилотник упал на Киреевск.

Беспилотник (англ. unmanned aerial vehicle, UAV) - это автономный летательный аппарат, который не требует наличия пилота на борту для управления им. Управление беспилотником может осуществляться как с помощью радиоуправления со земли, так и с помощью предустановленной программы автономного полета, которая определяет маршрут, высоту и скорость полета.

Беспилотники могут иметь различные размеры и применения. Они используются в различных сферах, таких как военное дело, гражданская авиация, научные исследования, сельское хозяйство, мониторинг природных катастроф и т.д.

Преимущества беспилотников заключаются в их возможности летать на больших высотах и в труднодоступных местах, их автономности, что позволяет управлять ими на расстоянии и безопасности для оператора, а также в их эффективности и экономичности в использовании в сравнении с традиционными летательными аппаратами с пилотом на борту.