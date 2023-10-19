65 полицейских пострадали в несогласованных антиизраильских акциях протеста в Берлине

В ходе несогласованных антиизраильских митингов, которые снова прошли ночью в районе Нойкёльн в Берлине, пострадали 65 полицейских. Информацию об этом предоставил телеканал RBB, ссылаясь на данные полиции. Всего были задержаны 174 человека, и составлено 65 протоколов. Протесты проходили на улице Зонненаллее и площади Херманнплац, районе, в котором много выходцев из мусульманских стран.

Это уже третья несогласованная акция протеста в Нойкёльне за последние несколько дней. В ходе предыдущих митингов некоторые участники поджигали мусорные контейнеры и бросали в полицию пиротехнику и камни.

Власти ФРГ выразили неоднократное осуждение таких беспорядков. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил свою позицию в ходе утреннего заявления в Бундестаге: "Антисемитизму нет места в Германии, и мы сделаем всё возможное, чтобы предотвратить его распространение".

Ранее в Германии усилили охрану еврейских культурных и религиозных учреждений на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.