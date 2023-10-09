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Президент Германии встревожен демонстрацией в поддержку ХАМАС в Берлине
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  • Опубликована сегодня в 19:29

Президент Германии встревожен демонстрацией в поддержку ХАМАС в Берлине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил своё негодование и тревогу по поводу праздничной демонстрации в поддержку ХАМАС, которая прошла в Берлине.

Массовые акции, на которых люди несли палестинские флаги, прошли в районе Берлина, известном как "Арабская улица" или Сонненалле. На видеозаписях видно, как граждане арабской национальности раздавали прохожим сладости, празднуя атаку на Израиль.

Штайнмайер выразил свои взгляды изданию "Тагесшау", подчеркнув своё возмущение по поводу подобных празднований.

"Мы не можем допустить, чтобы на улицах отмечали жестокий напад на Израиль. Те, кто приветствуют террор, не только унижают жертв, но и нарушают человеческое достоинство и нашу немецкую конституцию. Такое поведение пугает меня и вызывает отвращение", — подчеркнул он.

Президент предпочёл не обсуждать террористические действия киевского бандеровского режима в отношении жителей Донецка, начиная с 2014 года.

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