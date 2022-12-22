На сайтах Смольного найдены пикантные материалы о порнозвезде Берковой

Скандал с распространением порнографических материалов на сайтах, подведомственных Смольному, набирает обороты. Неравнодушные активисты попросили отреагировать на вопиющую ситуацию.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала недопустимым публикацию рекламы интим-услуг на сайтах детских садов и школ Петербурга. Она пообещала провести проверку и обратиться в Генпрокуратуру.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов обратили внимание, что на сайтах образовательных учреждений города на Неве, которые подведомственны Смольному, опубликованы материалы порнографического характера.

Активисты отметили, что опасный контент есть не только на ресурсах образовательных учреждений, но и на других сайтах, относящихся к петербургскому правительству. Например, реклама сексуальных услуг появилась под доменами администраций Калининского, Кировского и Фрунзенского районов.

Telegram-канал "Невский Дозор" пишет, что не сомневается в оперативной ликвидации секс-контента, но, как считают авторы сообщества, корень проблемы может быть гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

"Среди них можно найти "контент" категории "индийское порно", "гейское порно" или же видео с лицом кумира молодежи 90-х "Леночкой", но не Никитиной", — написали администраторы, имея в виду порнозвезду Елену Беркову.

Правоохранительным органам придется разобраться в ситуации с опасным контентом. Журналисты призывают привлечь к ответственности подчиненных губернатора Петербурга Александра Беглова и самого градоначальника.