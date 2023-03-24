Самолет главы МИД Германии два раза заходил на посадку в Тбилиси

Во время захода на посадку в столице Грузии у самолета министра иностранных дел Германии Анналены Бербок возникли проблемы на взлетно-посадочной полосе. Об этом пишет Spiegel.

При этом в компании "Сакаэронавигация", обслуживающий аэропорт в Тбилиси, категорически опровергает информацию, распространенную немецким изданием. По словам представителя, решение экипажа уйти на второй круг при посадке — это апробированная, нормальная практика в гражданской авиации и не считается инцидентом.

Известно, что в пятницу в рамках официального визита Анналены Бербок запланированы встречи Бербок с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и главой грузинского МИД Илией Дарчиашвили.

Напомним, в 2020 году в Пакистане разбился пассажирский самолет, на борту которого находился политик и бизнесмен Зульфикар Али Бхутто, племянник бывшей премьер-министра Беназир Бхутто. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 98 человек.

В 2010 году в России разбился самолет, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, его жена и другие высокопоставленные чиновники и политики. В результате катастрофы погибли 96 человек.