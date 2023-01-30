Несмотря на отсутствие публичной критики, канцлер Германии Олаф Шольц недоволен работой главы МИД Германии Анналены Бербок. Об этом пишет Bild.

По данным издания, в канцелярии главы немецкого правительства внимательно следят за тем, как работает Бербок и фиксируют все ее ошибки. При этом отмечается, что поводы для недовольства Бербок в последнее время возникали неоднократно.

В частности в сентябре 2022 года глава немецкого МИД призвала к скорейшему решению вопроса поставок танков на Украину, после чего между ней и канцлером состоялся "серьезный разговор". В результате уже во время следующего интервью Бербок была более сдержанна.