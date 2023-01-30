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  • Опубликована сегодня в 8:38

Канцлер Шольц не доволен работой главы МИД Германии Анналены Бербок

Несмотря на отсутствие публичной критики, канцлер Германии Олаф Шольц недоволен работой главы МИД Германии Анналены Бербок. Об этом пишет Bild.

По данным издания, в канцелярии главы немецкого правительства внимательно следят за тем, как работает Бербок и фиксируют все ее ошибки. При этом отмечается, что поводы для недовольства Бербок в последнее время возникали неоднократно.

В частности в сентябре 2022 года глава немецкого МИД призвала к скорейшему решению вопроса поставок танков на Украину, после чего между ней и канцлером состоялся "серьезный разговор". В результате уже во время следующего интервью Бербок была более сдержанна.

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