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  • Опубликована сегодня в 8:56

Белый дом планирует создать группу для изучения "феномена НЛО"

Начало февраля для США и Канады знаменуется чередой неопознанных летающих объектов, в связи с чем прездент Соединенных Штатов Джо Байден поручил создать межведомственную группу для анализа "феномена НЛО, которые представляют угрозу безопасности". Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби

"Мы еще не смогли окончательно оценить, что это за объекты"

Политик подчеркнул, что американские власти не видят оснований говорить о появлении на планете Земля инопланетных объектов, однако все-таки в планах структурных подразделений есть пункт: изучить варианты "обнаружения, анализа и утилизации неопознанных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности".

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