"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО

Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским. К сожалению, по словам эксперта, для представителей власти в городе на Неве подобное поведение стало нормой.

"Для Петербурга подобная реакция не нова. Ранее тоже были попытки со стороны некоторых чиновников проецировать негатив по поводу действий России на исторической русской земле, которая сегодня называется Украиной. То, что сейчас произошло, — это возмутительно", — заявил Кот.

Он выразил уверенность, что история с Бельским получит широкую огласку, в связи с чем общество сделает свои выводы, а возможно, об этом "нововведении" услышат и российские власти, которые отреагируют на произвол петербургских парламентариев должным образом. Политолог предположил, что история с запретом Z-символики может закончиться тем, что "поднимется русская консервативная общественность".