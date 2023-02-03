"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО

Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским. К сожалению, по словам эксперта, для представителей власти в городе на Неве подобное поведение стало нормой.
"Для Петербурга подобная реакция не нова. Ранее тоже были попытки со стороны некоторых чиновников проецировать негатив по поводу действий России на исторической русской земле, которая сегодня называется Украиной. То, что сейчас произошло, — это возмутительно", — заявил Кот.
Он выразил уверенность, что история с Бельским получит широкую огласку, в связи с чем общество сделает свои выводы, а возможно, об этом "нововведении" услышат и российские власти, которые отреагируют на произвол петербургских парламентариев должным образом. Политолог предположил, что история с запретом Z-символики может закончиться тем, что "поднимется русская консервативная общественность".
В Энергодаре зафиксировали мощный взрыв
ГОрод находится в непосредственной близости от Запорожской АЭС.
Эксперт прокомментировал перспективы "Артемсоли"
Продукция предприятия будет востребована не только в России, но в странах Африки и Азии.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.