Второе чтение заседания депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии было завершено принятием закона о введении смертной казни для тех должностных лиц, которые совершили государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, добавив, что документ в скором времени поступит на подпись президенту страны.
Закон также устанавливает штраф за антигосударственные преступления в пределах от 500 до 50 000 базовых величин.
Как отмечали в пресс-службе Палаты представителей, изменения в законодательство вносятся "в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству".
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