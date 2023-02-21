Второе чтение заседания депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии было завершено принятием закона о введении смертной казни для тех должностных лиц, которые совершили государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, добавив, что документ в скором времени поступит на подпись президенту страны.

Закон также устанавливает штраф за антигосударственные преступления в пределах от 500 до 50 000 базовых величин.

Как отмечали в пресс-службе Палаты представителей, изменения в законодательство вносятся "в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству".