Проводится проверка боевой готовности республики Беларусь по поручению ее президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Минобороны страны, добавив, что такие мероприятия позволят определить способность командиров управлять воинскими частями при их привидении в высшие степени готовности.
"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности Вооружённых сил Республики Беларусь"
В ведомстве уточнили, что планируется тестирование передвижения военной техники, в связи с чем некоторые транспортные пути для гражданских будут временно ограничены
Ранее Лукашенко заявил, что Запад намерен вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны.
Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани
Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным
Столтенберг заявил о возможном "переносе" украинского конфликта в Восточную Азию
Сближение Китая и России может повторить в Восточной Азии то, что произошло в Украине. Об заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии министерской встречи в Брюсселе.
Галустян получил армянское гражданство
На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.
Психиатр рассказал о появлении зависимостей у людей
Количество различных зависимостей увеличивается каждый день. Об этом рассказал врач психиатрического отделения института мозга человека РАН Вадим Гагин.