Проводится проверка боевой готовности республики Беларусь по поручению ее президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Минобороны страны, добавив, что такие мероприятия позволят определить способность командиров управлять воинскими частями при их привидении в высшие степени готовности.

"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности Вооружённых сил Республики Беларусь"

В ведомстве уточнили, что планируется тестирование передвижения военной техники, в связи с чем некоторые транспортные пути для гражданских будут временно ограничены

Ранее Лукашенко заявил, что Запад намерен вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны.