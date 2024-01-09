За год увеличились поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию

В официальном заявлении пресс-службы Россельхознадзора сообщается, что объем поставок куриных яиц из Белоруссии в Россию за период с 1 по 9 января 2024 года вырос практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 11,7 миллионов штук. Эта информация была распространена ТАСС.

В отчете отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается почти удвоенный прирост поставок. В период с 1 по 9 января 2023 года было поставлено 6,3 миллиона куриных яиц, как подчеркнуто в официальном заявлении ведомства.

С 1 января 2024 года Российская Федерация аннулировала пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 миллиарда штук. Эти меры будут действовать до 30 июня 2024 года, и их целью является стабилизация цен на данный продукт в России за счет увеличения предложения.

В период с 1 января по 30 июня 2024 года Министерство сельского хозяйства будет предоставлять поставщикам специальные документы, правила выдачи которых утверждены правительством.

Согласно данным Росстата, в ноябре прошлого года цены на куриные яйца в России выросли на 15,1%, с начала 2023 года - на 35,5%, а по годам - на 40,3%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура проводят проверку в области ценообразования.