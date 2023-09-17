Леонид Заяц: "До 500 тысяч тонн зерна мы будем закупать в Российской Федерации"

Заместитель премьер-министра Белоруссии Леонид Заяц объявил о планах страны закупить в России общим объемом не более 500 тысяч тонн зерна.

В интервью телеканалу "Беларусь-1", он подчеркнул: "До 500 тысяч тонн зерна мы будем закупать в Российской Федерации. Еще раз подчеркиваю — до 500 тысяч тонн. Когда мы завершим уборку урожая кукурузы, мы увидим, будет это 500 тысяч или 400 тысяч, но свыше 500 тысяч тонн мы закупать не планируем".

В конце августа министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, Сергей Бартош, объявил о планах страны закупить за рубежом около 1 миллиона тонн зерна. Решение о закупках в России было одобрено Президентом Белоруссии Александром Лукашенко в начале июля с целью компенсации небольшого дефицита урожая в республике. Лукашенко также отмечал выгодную ситуацию на рынке зерна.

Леонид Заяц отметил, что в соответствии с решением Совета министров Белоруссии, установлена цена в размере 12 500 российских рублей за тонну зерна без учета НДС на территории Белоруссии. Эта цена почти соответствует цене на внутреннем рынке страны, которая составляет 427 белорусских рублей за тонну зерна. Таким образом, закупки зерна проводятся по себестоимости.

Вице-премьер также сообщил, что в запасниках Белоруссии еще находится 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы, которую можно размолоть и продать в виде муки, если это будет необходимо.