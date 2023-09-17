Муравейко: У Белоруссии "есть дух, воля и готовность" использовать ядерное оружие

Белорусские специалисты обладают всеми необходимыми навыками для эффективного использования находящегося в республике российского тактического ядерного оружия. Эту уверенность выразил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко, комментируя заявления начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, Кирилла Буданова, о якобы неготовности белорусских военнослужащих к эксплуатации средств применения ядерного оружия.

"Если они [оппоненты Минска] так думают, то я бы в первую очередь хотел бы их уберечь от тех безумных мыслей, безумных идей проверить на практике, умеют ли белорусы применять это оружие. Со всей полнотой ответственности могу сказать, что, получив от Российской Федерации ядерные боеприпасы, наши специалисты прошли полный цикл подготовки в России, отработали комплекс мероприятий на тренажерах и на реальных объектах в Российской Федерации, прошли определенный контрольный срез и допуск, получив соответствующую возможность использовать и применять это оружие", — сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ.

Он также подчеркнул, что у белорусских специалистов есть дух, воля и готовность использовать все необходимые средства для защиты своей страны, если это будет необходимо.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 25 марта о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии по запросу белорусских властей. Это аналогично тому, как США размещают свое ядерное оружие на территории своих союзников.

Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который способен нести ядерные боеприпасы, и также оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для использования специальных боеприпасов. Белорусские военные прошли подготовку на территории России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также подтвердил, что значительная часть ядерного оружия уже доставлена и находится в республике.