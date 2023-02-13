Белоруссия и Венгрия не поддерживают активное обеспечение Украины оружием со стороны Запада и настаивают на мирном урегулировании конфликта, заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник после встречи с коллегой Петером Сийярто.

«Во многом наши подходы с венгерскими партнёрами совпадают. Обе страны не поддерживают накачку оружием зоны конфликта и выступают за мирное урегулирования ситуации»

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что сформировать мирные отношения удастся в том случае, если западные страны перестанут вооружать Украину.