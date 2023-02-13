Белоруссия и Венгрия не поддерживают активное обеспечение Украины оружием со стороны Запада и настаивают на мирном урегулировании конфликта, заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник после встречи с коллегой Петером Сийярто.
«Во многом наши подходы с венгерскими партнёрами совпадают. Обе страны не поддерживают накачку оружием зоны конфликта и выступают за мирное урегулирования ситуации»
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что сформировать мирные отношения удастся в том случае, если западные страны перестанут вооружать Украину.
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Посол Казем Джалали также сообщил, что видит огромную возможность в экономическом сотрудничестве между двумя государствами
Украина получила 250 танков Т-72 от Польши
В дальнейшем страна-союзник еще намерена передать 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy и 14 Leopard
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Ранее он ходатайствовал о замене оставшегося срока в колонии принудительными работами.
Посольство США призвало граждан покинуть Россию
Граждан США, имеющих двойное гражданство, считают в посольстве, могут лишить права доступа к консульской помощи