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  • Опубликована сегодня в 17:21

Белоруссия и Венгрия не поддерживают снабжением Украины оружием

Белоруссия и Венгрия не поддерживают активное обеспечение Украины оружием со стороны Запада и настаивают на мирном урегулировании конфликта, заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник после встречи с коллегой Петером Сийярто.

«Во многом наши подходы с венгерскими партнёрами совпадают. Обе страны не поддерживают накачку оружием зоны конфликта и выступают за мирное урегулирования ситуации»

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что сформировать мирные отношения удастся в том случае, если западные страны перестанут вооружать Украину.

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