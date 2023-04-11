К текущему момент отсутствуют какие-либо признаки поставок оружия России со стороны Египта - таково мнение координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, которое он сделал в ходе брифинга.

"Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия"

Ранее из статьи американской газеты The Washington Post стало известно, что документ американской разведки писала о якобы планах Египта отправить России до 40 тыс. ракет. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это утечкой данных.