Украина не получит от Сербии оружие и боеприпасы: правительство Белграда не намерено переступать через свои принципы, поэтому такую продукцию страна экспортирует только разрешённым конечным пользователям. Такой информацией поделился сербский президент Александр Вучич.

"Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. А здесь речь даже не об оружии, а о боеприпасах. Не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. Нет ни одного документа, который бы показал нечто подобное, тут нечто другое"

Ранее появились слухи о потенциальных поставках военного оружия и боеприпасов со стороны Сербии, однако министр обороны Милош Вучевич опроверг эту информацию и назвал ложью соответствующие данные.