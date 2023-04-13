Украина не получит от Сербии оружие и боеприпасы: правительство Белграда не намерено переступать через свои принципы, поэтому такую продукцию страна экспортирует только разрешённым конечным пользователям. Такой информацией поделился сербский президент Александр Вучич.
"Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. А здесь речь даже не об оружии, а о боеприпасах. Не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. Нет ни одного документа, который бы показал нечто подобное, тут нечто другое"
Ранее появились слухи о потенциальных поставках военного оружия и боеприпасов со стороны Сербии, однако министр обороны Милош Вучевич опроверг эту информацию и назвал ложью соответствующие данные.
Евросоюз ввел санкции против группы "Вагнер" и РИА ФАН
Примечательно, что ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года. Тогда Брюссель объяснил их тем, что группа представляла угрозу для Ливии, Сирии и Украины.
Группа Вагнера и РИА ФАН попала под санкции Евросоюза
Об этом говорится в Официальном журнале ЕС
Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.
Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии
Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"