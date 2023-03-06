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  • Опубликована сегодня в 15:33

Экс-кандидат в президенты Белоруссии осуждена на 15 лет тюрьмы

Суд Минска вынес приговор оппозиционерке Светлане Тихановской. Об этом сообщает БелТА.

"Минский городской суд приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Тихановская, по решению суда, должна отбывать наказание в колонии общего режима", — отмечает агентство.

Преступница состояла в так называемом Координационном совете оппозиции, который играл активную роль в беспорядках в Белоруссии.

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