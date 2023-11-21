Совет делового сотрудничества с Белоруссией состоится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 22 ноября состоится заседание Совета делового сотрудничества между Нижегородской областью и Белоруссией, при участии премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале, отметив прибытие Головченко в российский регион.
"Сегодня в Нижнем Новгороде встретил премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Завтра планируется провести заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь", — отметил Никитин.
Он также поделился информацией о том, что вечером 21 ноября Головченко осмотрел обновленную Стрелку, Александро-Невский кафедральный собор, а также посетил выставочный Пакгауз, где проходит экспозиция работ Эрика Булатова.
"Завтра мы обсудим вопросы взаимодействия, а также обменяемся мнениями по совместным проектам региона и республики", — добавил губернатор.
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