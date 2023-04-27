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  • Опубликована сегодня в 10:25

"Говорить о том, что мы впереди России всей – нелепо": политолог Соловейчик о словах Беглова про высокие зарплаты дворников

Политолог Владимир Соловейчик считает нелепым говорить, что мы впереди всей России, комментируя выступление главы Петербурга Александра Беглова с отчетом перед парламентом. Напомним, что в ходе него градоначальник заявил о высоких зарплатах дворников, а также назвал среднюю з/п в Северной столице, составившая якобы 84 480 рублей.

"Знаю, как живут пенсионеры, которые на пенсии вынуждены подрабатывать, потому что пенсий не хватает. Я знаю, как живут бюджетники, особенно бюджетники федеральные, там, где дикие зарплаты. Дикие с точки зрения их незначительности, разумеется. Я знаю, как живут наши учителя, которые вынуждены работать на полторы-две ставки. Знаю, что происходит в других отраслях городского хозяйства. Говорить о том, что у нас здесь все хорошо и превосходно, и мы впереди России всей — нелепо. Это не соответствует действительности", — объяснил эксперт.

Ранее петербуржцы также раскритиковали Беглова за его слова о зарплатах, которые расходятся с действительностью. По мнению горожан, средняя зарплата в культурной столице составляет 30-40 тысяч рубелей.

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