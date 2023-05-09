"Есть куда расти": политолог Елисеева посоветовала Беглову поучиться работать у Собянина

Политолог Наталия Елисеева считает, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов мог бы исправить многие проблемы города перед выборами глав регионов в 2024 году, однако, по мнению политолога, перспектив для улучшения не наблюдается.
Елисеева напомнила, что бездействие градоначальника привело к возникновению множества проблем в Северной столице. Так, с приходом зимы все петербуржцы снова будут ожидать очередных "снежных коллапсов". Однако, по мнению политолога, ситуация может измениться перед губернаторскими выборами в 2024 году, если Беглов исправиться и поучиться работать у мэра Москвы Сергея Собянина.
"Но, как показывает практика, Беглов не готов на резкие радикальные шаги, он не готов сам становиться медийным лицом, которое открыто комментирует и реагирует на разные события происходящие, высказывает свою позицию и так далее. Ему есть куда расти, есть у кого учиться, спокойно можно поучиться по поводу открытости позиции и реагирования у Сергея Семеновича Собянина, но, видимо, из-за каких-то страхов и нежелания сделать хуже этого не происходит. Однако нежелание сделать хуже приводит к тому, что становится еще хуже, и пока решения по выправлению данной ситуации не наблюдается", — заметила Елисеева.
Напомним, ранее член Российской ассоциации политических консультантов Александр Асафов отметил, что перед выборами в 2024 году Беглову просто не о чем отчитываться перед будущими избирателями, поскольку позитивных аспектов его работы на посту губернатора почти нет.
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