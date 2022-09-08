На зданиях Петербурга появились плакаты с надписью: "Беглов — ***, Шнуров — Ленинград"

Петербуржцы стали развешивать плакаты на домах в поддержку группы "Ленинград" и их фронтмена Сергея Шнурова. Таким образом они поддержали артиста в его заочном конфликте с губернатором Александром Бегловым.
Баннеры жители города расположили на разных объектах, среди них — балконы, стены домов и даже арки. На крупных изображениях можно заметить нелицеприятную надпись: "Беглов — ***, Шнуров — Ленинград". Так жители города выразились о губернаторе Александре Беглове, который обиделся на критику Шнура.
Напомним, ранее музыкант критиковал главу Смольного за неэффективную работу ответственных ведомств. Он делал это в форме песен. Например, в композиции "Пока так" он негативно отозвался о качестве вывоза мусора и уборки улиц в Северной столице. В дальнейшем он также высказывался о глупых инициативах Беглова. После нескольких подобных хитов реакции из Смольного так и не последовало. Об этом Шнуров заявил на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума.
Журналисты отмечают, что Беглов все же ознакомился с творчеством "Ленинграда". Градоначальник обиделся на Шнурова, поэтому решил не запретить группе выступление на Суперкубке на "Газпром Арене". Вместо них на сцену вышли не поддерживающие СВО "Би-2".
Защитник Донбасса рассказал, как добровольцы из РФ бились за Луганский аэропорт в 2014 году
Луганский аэропорт (ЛАП) в 2014 году взяли 60 российских добровольцах. Правду о событиях восьмилетней давности рассказал бывший боец казачьего подразделения с позывным Барон.
Ополченцы вспомнили, как "ЧВК Вагнера" штурмовали Луганский аэропорт
Освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) остановило готовящееся нападение киевского режима на столицу ЛНР и дальнейшее продвижение неонацистов к российской границе и Донецку.
Сотрудники Смольного разогнали раздававших Z значки активистов
Петербургские активисты устроили акцию раздачи значков с символом Z около Смольного.
Пропажа символа Z с груди Беглова не осталась незамеченной для патриотов Петербурга
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин посоветовал губернатору Александру Беглову снова надеть значок с патриотической символикой и указал на бездействие главы Смольного в вопросах поддержки СВО.