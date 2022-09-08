На зданиях Петербурга появились плакаты с надписью: "Беглов — ***, Шнуров — Ленинград"

Петербуржцы стали развешивать плакаты на домах в поддержку группы "Ленинград" и их фронтмена Сергея Шнурова. Таким образом они поддержали артиста в его заочном конфликте с губернатором Александром Бегловым.

Баннеры жители города расположили на разных объектах, среди них — балконы, стены домов и даже арки. На крупных изображениях можно заметить нелицеприятную надпись: "Беглов — ***, Шнуров — Ленинград". Так жители города выразились о губернаторе Александре Беглове, который обиделся на критику Шнура.

Напомним, ранее музыкант критиковал главу Смольного за неэффективную работу ответственных ведомств. Он делал это в форме песен. Например, в композиции "Пока так" он негативно отозвался о качестве вывоза мусора и уборки улиц в Северной столице. В дальнейшем он также высказывался о глупых инициативах Беглова. После нескольких подобных хитов реакции из Смольного так и не последовало. Об этом Шнуров заявил на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума.

Журналисты отмечают, что Беглов все же ознакомился с творчеством "Ленинграда". Градоначальник обиделся на Шнурова, поэтому решил не запретить группе выступление на Суперкубке на "Газпром Арене". Вместо них на сцену вышли не поддерживающие СВО "Би-2".