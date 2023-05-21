СМИ рассказали о заказе массовых поздравлений губернатора Беглова с днем рождения

Во второй половине дня 19 мая на губернатора Петербурга Александра Беглова "посыпались" поздравления различных деятелей масс медиа города. Впрочем, был повод — чиновнику исполнилось 67 лет. Однако избыточная лесть в однотипных поздравлениях привлекала внимание СМИ, дав им основание считать, что массовый характер поздравлений — всего лишь отработка заказа ЦУР.

"Нормально сегодня Беглов отмечает день рождения на полную катушку. Загадал себе поздравления и получил. Человек слова и дела", — иронично прокомментировали происходящее авторы Telegram-канала "Империя очень зла".

Эксперты обратили внимание на большое количество притянутых за уши поздравлений в адрес Беглова в таких телеграм-каналах как "Кремлевская прачка", "Мардан" и "Русский тарантасъ". В одних из них Беглов чуть ли лично отстраивал Мариуполь, а в других чиновник оказывался настолько хорошим управленцем, что с него предлагали брать пример другим главам регионов.